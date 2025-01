Há 3h e 30min

Em «Festa é Festa», A discussão continua com Fernando (Manuel Marques) a querer fugir para Paris e São (Sílvia Rizzo) a recriminá-lo por a deixar sozinha com a filha a enfrentar os problemas. São senta-se em cima da mala de Fernando, impedindo-o de fugir e exige que peça dinheiro emprestado a Delfim (António Melo). Fernando não vê com que pretexto o possa fazer, mas São diz que trata dessa parte.