Pânico: Simone agride Lalá

Há 1h e 16min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) diz a Lalá (Inês Castel-Branco) que Marco (Diogo Amaral) ficou de encontrar-se com o director do jornal e o irmão dela, o autor da reportagem, na construtora. Simone entra nesse momento e ouve, acusando Lalá de a ter traído, atirando-se a ela a agredi-la. Soares consegue por fim separá-las. Simone anui a Salomão ter vindo ali para falar com ele. Simone diz a Salomão que veio ali avisá-lo para dizer a Cacau (Matilde Reymão) para não pensar que vai permitir que ela faça um novo teste de ADN com Justino, dizendo que antes disso ele já vai estar morto.