Pânico: Simone e Regina cruzam-se com Filó

Há 1h e 45min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral), Rui (Nuno Pardal) e Regina (Christine Fernandes) saem do hospital com Simone (Alexandra Lencastre) para a levarem para casa, com Sal e Simone a fingirem pena por Justino (António Capelo) ainda não ter recuperado. Regina e Simone reparam em Filó (Sofia Nicholson) a entrar no hospital, ficando ambos tensas.