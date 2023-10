23 out, 22:15

Em «Morangos com Açúcar», em plena festa de celebração dos 20 anos do Colégio da Barra, Carol (Ana Andrade) é confrontada com um vídeo íntimo seu, onde está a tirar a roupa, e foge. Crómio (Tiago Castro) intervém, manda retirarem o vídeo e deixa um aviso. Carol é vista na praia e alguém aparece.