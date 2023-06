Há 1h e 52min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) e Vuitton (Beatriz Costa) já estão prontas. Olham-se com amor, mas também com uma pontinha de inveja. Aves chega e fica deslumbrado com Vuitton e por isso mesmo não quer que ela desfile para outros homens. Vuitton não quer acreditar no que está a ouvir e São lembra que a filha é livre. Vuitton ameaça ir para o convento e Aves (Hugo Sousa) lá aceita que ela participe.