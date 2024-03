Para concretizar o sonho de ser mãe, Vera vendeu a empresa e mudou radicalmente de vida

Há 1h e 54min

No «Goucha», recebemos Vera Bernardo, que foi diagnosticada com endometriose, dificultando assim a concretização de um dos seus maiores sonhos: ser mãe. Foi operada de urgência e obrigada a abrandar o intenso ritmo profissional para ver se conseguia ser mãe. Tentou durante um ano, mas sem sucesso. O casal partiu para a inseminação artificial, mas nenhuma das três tentativas resultou em gravidez. Mais tarde, Vera decidiu deixar o stress que vivia e juntamente com o companheiro, decidiu mudar-se para um sítio mais tranquilo, e foi aí que conseguiu engravidar de forma natural. Assim, aos 39 anos, Vera estava a viver o melhor momento da sua vida. Aos 35 anos, Vera recebeu o diagnóstico de endometriose, uma doença que se foi agravando. Após vários tratamentos de fertilidade falhados, a nossa convidada revela que mudou radicalmente de vida, vendeu a sua clínica, e conseguiu engravidar de forma natural. Vera recorda esse momento inesperado de felicidade.