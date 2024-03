Há 2h e 17min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) diz a Júlia (Fernanda Serrano) que vai tentar encontrar Cacau (Matilde Reymão) entrando no email dela, tendo depois de tratar de falar com Cláudia (Joana Duarte). Marco atira-se furioso a Tiago a criticá-lo por ter colocado Cacau como suspeita da morte de Pipa. Júlia diz a Tiago ser mais que óbvio que Marco (Diogo Amaral) teve alguma coisa com Cacau. Tiago fica muito incomodado.