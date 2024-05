Para estragar a atuação de Betinha, Fernando estraga o quadro elétrico

Há 1h e 6min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) carrega num botão do quadro elétrico, vê-se uma faísca e as luzes vão abaixo. Fernando fica orgulhoso do seu trabalho e foge dali. Rufino (Carlos Cunha) dá conta que as luzes se desligaram e vai ver o quadro elétrico. Tomé fica satisfeito por Fernando ter conseguido fazer o que combinaram e tenta empatar Rufino para dar tempo de Fernando fugir. Tomé (Pedro Teixeira) diz que tem muita pena que aquilo tenha acontecido hoje, pois vão ter de cancelar o concerto, mas Rufino pretende resolver o problema e manter a atuação de Elisabete (Ana Marta Contente).