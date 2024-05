Para salvar o casamento, Joaquim introduziu uma segunda mulher na relação. Agora, arrisca-se a perder a casa que herdou

Há 44 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Afinal havia outra». Recebemos Joaquim Martins e Judite Martins. Joaquim e Judite são casados há 8 anos, e enfrentam uma fase difícil na relação. Para salvar o casamento Joaquim foi introduzindo algumas das suas fantasias na vida do casal. A verdade é que as coisas não correram da melhor maneira, e hoje não só está em risco de perder a relação como a casa que herdou do pai. Ouvimos ambas as partes.