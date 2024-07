Para se vingar de Gabi, Emília envolve-se com Samuel

Há 45 min

Em «Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) organizou uma noite temática no resort, intitulada "Date Night". Ao notar a ausência de Duarte (Simão Fumega), Emília (Rita Guerner) aproxima-se de Samuel (Rodrigo Tomás), inicia uma conversa e acabam por sair da praia de mãos dadas. Os dois começam a beijar-se, mas Emília pede-lhe para ir com calma, confessando que não está a funcionar. Samuel pede desculpa e pergunta-lhe se está tudo bem. Nesse momento, Miguel (Vicente Gil) e Zé Maria (António Van Zeller) chegam e, ao pensarem que Emília está em perigo, começam a discutir com Samuel.