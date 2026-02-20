TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Parabéns, TVI! - 20 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:50
Com Cláudio Ramos.
Mais Vistos
Filho de ex-concorrente de reality show perde o dedo em acidente traumático. A história é de arrepiar
1ª Companhia
Há 3h e 50min
1
Chloe Lewis e o filho Beau
1ª Companhia
Há 3h e 56min
2
Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann
V+ TVI
Hoje às 11:23
3
Instrutor Marques «abre o coração» aos recrutas e revela porque se emociona com a canção de Tony Carreira
Dois às 10
Hoje às 11:37
4
Cláudio Ramos questiona a Joana Diniz e João Ricardo aquilo que todos querem saber: «Chegaram a andar?». E houve resposta
1ª Companhia
Há 3h e 10min
5
Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»
Dois às 10
Hoje às 12:19
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia
Dois às 10
Hoje às 09:29
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Hoje às 09:32
Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto
1ª Companhia
Ontem às 17:18
Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»
1ª Companhia
Ontem às 18:30
Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann
V+ TVI
Hoje às 11:23
Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 15:00
TVI PLAYER
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
Filipe Delgado chocado com dança sensual de Soraia Sousa. E até corre para chamar alguém para assistir
1ª Companhia
Há 2h e 9min
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
1ª Companhia
Há 2h e 10min
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Veja como estão a correr os últimos treinos para a grande final da Primeira Companhia
1ª Companhia
Há 2h e 15min
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
1ª Companhia
Ontem às 22:46
Mais no TVI Player
A ACONTECER
“Estás grávida também?”. Pergunta de Cristina Ferreira gera risos em estúdio
Parabéns,TVI!
Há 5 min
TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos
Parabéns,TVI!
Há 17 min
Isabel Figueira confidencia quem acredita que vai vencer a “1.ª Companhia”
Parabéns,TVI!
Há 41 min
Isabel Figueira faz confissão: “Olhei para os reality shows de outra maneira”
Parabéns,TVI!
Há 43 min
“Que falta de respeito”: Maria Cerqueira Gomes reage a críticas do público sobre Manuel Luís Goucha
Parabéns,TVI!
Há 57 min
Recorda-se do momento em que Nelson Évora deixou o país de boca aberta com este anúncio no "Dança com as Estrelas"?
Parabéns,TVI!
Há 1h e 21min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Hoje às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Hoje às 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
Há 3h e 31min
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Há 3h e 51min
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
Ontem às 17:18
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Hoje às 09:32