Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Pedro Jorge revela se já recebeu os 250 mil euros e surpreende Cristina Ferreira
Parabéns,TVI!
Há 2h e 56min
Marisa reage a comentários negativos do público sobre Pedro Jorge: “Foi fácil haver essa separação”
Parabéns,TVI!
Há 2h e 59min
Pedro Jorge posa ao lado de Miguel Vicente e faz confissão: “Tem lá os registos das mensagens"
Parabéns,TVI!
Há 3h e 6min
“Gostei muito que tivesses mandado aquela mensagem": Cristina Ferreira revela mensagem que recebeu de Pedro Jorge
Parabéns,TVI!
Há 3h e 18min
Cristina Ferreira destaca percurso de ex-concorrente: “Duvido que alguém mais consiga”
Parabéns,TVI!
Há 3h e 26min
Goucha ’provoca’ Cristina Ferreira com pergunta indiscreta: “O meu namorado está muito bem”
Parabéns,TVI!
Há 3h e 51min
Albertina, antiga figurante do “Você na TV”: veja como está após seis anos longe da TV
Parabéns,TVI!
Hoje às 18:27
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia
Dois às 10
Hoje às 09:29
Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto
1ª Companhia
Ontem às 17:18
Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»
1ª Companhia
Ontem às 18:30
Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann
V+ TVI
Hoje às 11:23
TVI PLAYER
Filipe Delgado chocado com dança sensual de Soraia Sousa. E até corre para chamar alguém para assistir
1ª Companhia
Hoje às 16:05
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
A ACONTECER
Pedro Jorge revela se já recebeu os 250 mil euros e surpreende Cristina Ferreira
Parabéns,TVI!
Há 2h e 56min
Marisa reage a comentários negativos do público sobre Pedro Jorge: “Foi fácil haver essa separação”
Parabéns,TVI!
Há 2h e 59min
Pedro Jorge posa ao lado de Miguel Vicente e faz confissão: “Tem lá os registos das mensagens"
Parabéns,TVI!
Há 3h e 6min
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Hoje às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Hoje às 10:28
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Hoje às 14:23