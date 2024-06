Paralisia cerebral de Marco não impediu os tios de o acolherem

Há 1h e 15min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Anabela Simões e Sérgio Simões. Anabela explica que adotou os sobrinhos por estarem em risco de irem para uma instituição. O marido refere que os recebeu com muito amor e Liliana explica como foi crescer numa família numerosa. Entretanto, Anabela explica que o Marco tem paralisia cerebral e depende de si para tudo. Liliana partilha que ajuda a tratar do primo, pois a Patrícia emigrou. Diz ainda que fá-lo com gosto.