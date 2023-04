Parecia impossível, mas aconteceu: «Não sei como é que isto aconteceu!»

Há 3h e 20min

Em «Festa é Festa», Oliveira (Joaquim Nicolau) já está deitado no divã e chora copiosamente. Oliveira não quer acreditar no que está a acontecer e tenta disfarçar a todo o custo. Teixeira (Rui Melo) diz-lhe que é perfeitamente normal, mas Oliveira não concorda e avisa que aquilo não pode sair dali. Oliveira vai embora e promete nunca mais voltar, mas Teixeira sabe que ele vai voltar e mais rápido do que imagina.