A Sentença

Passageiro tenta assaltar taxista... e acaba no hospital

Há 2h e 0min
Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Táxi da Madrugada». Durante uma noite de trabalho em Lisboa, o taxista Humberto recebeu Fábio como passageiro. A meio da viagem, Fábio colocou os braços à volta do pescoço de Humberto e exigiu-lhe todos os pertences. Cinturão negro, Humberto reagiu, puxando-o para o banco da frente e imobilizando-o com dois golpes de karaté. No calor do momento, ainda lhe deu dois murros, provocando um traumatismo facial. Ao perceber a gravidade, levou Fábio ao hospital e seguiu com a sua vida. Agora, ambos reclamam o direito a uma indemnização.

45:10

«Já não sei mais o que hei de fazer»: João Patrício vê-se obrigado a colocar ordem no tribunal

A Sentença
Ontem às 16:37
18:45

Metade de herança milionária vai para empregada... e família não aceita

A Sentença
8 ago, 16:46
18:44

Quando o caminho para o mar é fechado a cadeado

A Sentença
7 ago, 17:07
11:18

Fez acrobacias, causou um acidente... e agora quer ser indemnizado

A Sentença
6 ago, 16:20
16:24

Devolveu tudo após o fim do noivado... e agora espera o mesmo dela

A Sentença
5 ago, 16:19
