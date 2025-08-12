Passageiro tenta assaltar taxista... e acaba no hospital

Há 2h e 0min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Táxi da Madrugada». Durante uma noite de trabalho em Lisboa, o taxista Humberto recebeu Fábio como passageiro. A meio da viagem, Fábio colocou os braços à volta do pescoço de Humberto e exigiu-lhe todos os pertences. Cinturão negro, Humberto reagiu, puxando-o para o banco da frente e imobilizando-o com dois golpes de karaté. No calor do momento, ainda lhe deu dois murros, provocando um traumatismo facial. Ao perceber a gravidade, levou Fábio ao hospital e seguiu com a sua vida. Agora, ambos reclamam o direito a uma indemnização.