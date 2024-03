Há 1h e 4min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Patrícia Quintans, a nossa convidada conta que às 12 semanas descobriu que a filha ia ter trissomia 21 e decidiu avançar com a gravidez. Aos seis meses de gravidez do filho descobre que Vasco tinha um atraso no crescimento. Patrícia tem três filhos, dois com necessidades especiais.