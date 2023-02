Patrícia recorda pedido do filho: «Pediu-me uma saia cor-de-rosa para vestir»

10 fev, 16:37

No «Goucha», Patrícia Santos e Paulo Varela contam-nos o que sentiram, e como reagiram, aquele que acreditam ter sido o primeiro sinal de que o filho teria nascido no corpo errado, e que na realidade se identificaria com o género feminino.