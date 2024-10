Há 1h e 51min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Patrick Ribeiro. Patrick nasceu com uma doença rara genética. Os pais, Joana e José, descobriram através do diagnóstico do filho que ambos tem um gene portador desta doença. Ainda hoje, Joana sente-se culpada e fica com o coração partido quando este lhe diz «que mais-valia não estar cá».c