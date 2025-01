Paula confiou no acordo, mas as ‘letras pequenas’ mudaram a sua vida para sempre

Há 59 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Transferência cega».

Paula comprou casa em 2010, altura em que contraiu um empréstimo bancário. 10 anos depois, precisou de comprar um carro novo no sentido de obter um crédito pessoal. No entanto, a instituição bancária considerou que seria um risco e recusou emprestar o valor pedido. Paula conseguiu parte do dinheiro através de um financiador privado mas passado um tempo vê-se numa situação que nunca imaginou.

Foi através de uma financiadora privada e um acordo com o stand que Paula conseguiu comprar o carro. Em 2024, a sua vida complicou-se e conversou com ambas as partes para arranjar uma solução. Elisa disponibilizou-se pagar o empréstimo bancário da casa, passando o crédito para ela.

Paula aceitou a proposta, uma vez que ficava a pagar dois créditos numa só mensalidade. Contudo, não leu as letras pequeninas que assinalavam a passagem da casa para nome de Elisa.



Ao tribunal, Paula pede para reverter a situação e ficar com a casa para si.