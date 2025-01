Há 1h e 12min

No Goucha, ouvimos o testemunho de Paula e Andreia, mulher e filha de Francisco Gameiro, que faleceu no dia de Natal, vítima de doença de Crohn. A convidada recorda a história de amor com o marido. Aos 13 anos, Paula conheceu o marido: «Começou às escondidas dos pais»