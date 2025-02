Paula recorda o acidente que matou a mãe, o marido e os três filhos: «Eu vi-os no carro...»

Há 1h e 5min

No Goucha, conhecemos a história emocionante de Paula Beliz, que se viu sozinha no mundo depois de perder a mãe, o marido e os três filhos num acidente de viação. Tinha 37 anos quando o destino lhe roubou tudo. Os filhos, com apenas 8, 6 e 3 anos, estavam no carro com ela, assim como o marido e a mãe. Durante a viagem, Paula lembra-se de olhar à volta e ver todos a dormir. O carro seguia numa reta quando se despistou e caiu numa vala.