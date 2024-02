Paula recorda o que viu nas imagens de videovigilância, que levaram à morte do filho: «Olhavam para ele com ódio»

Há 2h e 34min

No «Goucha», recordámos o caso do jovem de 20 anos que morreu após uma rixa entre estudantes, há cerca de 8 anos. A mãe Paula Queirós alega que o filho foi assassinado, e há 8 anos que espera que a justiça seja feita. A nossa convidada recorda o dia fatídico da morte do filho, e relata tudo o que viu nas imagens de videovigilância. Segundo Paula, Joel foi agredido, mesmo depois de estar estendido no chão.