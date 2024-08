Paula recorda os primeiros sinais dos problemas de coração da filha aos 2 anos: «Ela dormia no chão»

Há 2h e 27min

No «Dois às 10», conhecemos a história da pequena Matilde pela voz dos pais Paula e Nuno Prazeres. Aos 2 anos de idade Matilde estava com o coração muito acelerado e então dizem à mãe que a filha precisava de um transplante de coração. Paula recorda que esperaram cerca de 11 meses pelo coração. A mãe da pequena Matilde, agora com 9 anos, recorda os primeiros sinais de problemas cardíacos da filha.