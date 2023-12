Paula recorda uma vida de luto pela família que perdeu: «Só há uma forma, aceitar e interiorizar»

No «Dois às 10», Paula começa por nos contar que perdeu o pai aos três anos e partilha uma das memórias que ainda guarda, “correr para o quente dos braços dele”. Explica que tanto a mãe, como o irmão ficaram muito tristes e, com esta perda, decidiram ir viver com os avós maternos. O avô morreu quando tinha 16 anos e, 10 meses depois, o irmão com 20 anos, Paula recorda que o momento foi angustiante e tornou-se chefe de família. Conta o momento da partida da mãe e o que lhe disse.