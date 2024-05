Paula sobre a morte da irmã: «Eu penso na minha irmã como se ela ainda estivesse aqui»

Há 2h e 3min

No «Dois às 10», Conhecemos a história de Paula Almeida. Paula conta que as três irmãs foram sempre muito unidas. Refere que nunca houve um corte umbilical entre as três e que a Rosita sempre foi a mais saudável. Em 2022 Rosita começou a ter dores que se foram agravando e foi-lhe diagnosticado cancro no pâncreas. Paula diz que foi um choque, foi aterrador e que a irmã sempre disse que ia ficar bem. Rosita ainda deu força a Paula no meio de todo o processo. Paula diz que foi um processo muito rápido, a irmã perdeu muito peso e em 3 meses Rosita partiu. «Foi uma angústia muito grande. Eu penso na minha irmã como se ela ainda estivesse aqui. É difícil aceitar, custa muito, ela faz-me muita falta. Têm sido dois anos muito difíceis. Não há uma hora do dia em que eu não me lembre dela.» Paula conta que começou a fazer bonecas para homenagear a irmã.