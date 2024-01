Há 21 min

No Goucha, conhecemos a história de Paula: tem 28 anos sofre de doença de Crohn desde os 12. Vive com uma inflamação intestinal crónica altamente incapacitante que a impede de ter uma vida normal. Teme o futuro, porque não consegue trabalhar mais do que 3 dias por semana. Sabe que dificilmente será independente e por isso sente-se condenada.