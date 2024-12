Paulina, jurada de «A Sentença», emociona-se com história de mãe em luto e ameaça de despejo

Hoje às 15:20

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «A vida continua».

Tomé assinou com o filho de Zulmira o contrato de arrendamento, porém, a morte do jovem veio abalar o mundo desta mãe, que além de ter perdido a pessoa mais próxima vê agora o senhorio exigir a saída de Zulmira na casa que partilhava com o filho.

Tomé afirma que o contrato foi assinado exclusivamente com o jovem e, com a sua morte, acredita que o mesmo acaba. Por isso, pediu a Zulmira para deixar a casa livre, algo que Zulmira recusa fazer.

Zulmira mostrou-se disposta a celebrar um novo contrato, até porque não tem local para deixar as suas coisas e até o carro.

Ouvimos a opinião da jurada Paulina.