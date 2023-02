Ontem às 22:22

Em «Festa é Festa», o Padre Osório (João Maria Pinto) entra no café e repara no ar cabisbaixo de Paulo (Hélder Agapito). Decide ir ter com ele e pergunta-lhe o que se passa. Paulo fica comovido pelo Padre ter reparado nele e abraça-o com muita força. O Padre só já tem vontade de fugir dali.