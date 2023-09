Paulinho insiste que Aida e Tomé são seus pais. Veja o momento hilariante!

Há 2h e 12min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) e Aida (Ana Guiomar) chegam a casa com Paulo (Hélder Agapito) na cadeira de rodas. Eles vêm a discutir por agora terem aquele problema para resolver. Aida manda Tomé ter cuidado com os tapetes e desinfetar as rodas da cadeira. Paulo está emocionado por estar na casa da sua família e já fala como Tomé. Aida não tem capacidade para lidar com aquilo e pede a Tomé para resolver ele.