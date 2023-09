Paulo confessa ter tido uma relação com a sua "irmã". Descubra tudo!

Ontem às 22:00

Fábio (Isaac Alfaiate) tenta ambientar-se à casa e Vuitton (Beatriz Barosa) vai olhando para ele, tentando perceber quem ele realmente é, pois tanto fala à mitra como à beto. Jorge (Manuel Melo) chega e fica surpreendido com a presença de Fábio. Vuitton diz que é seu irmão e Jorge julga que é filho de São (Sílvia Rizzo), mas Vuitton esclarece que aparentemente é filho de Fernando (Manuel Marques).

Paulo (Hélder Agapito) está a desabafar com o Padre (Carlos M. Cunha) sobre o que o atormenta, mas o Padre já está a perder a paciência e pede-lhe para ir direto ao ponto. Paulo diz que teve uma relação com a sua irmã e o Padre fica muito preocupado. O Padre pergunta a idade da irmã dele e Paulo começa a falar em Elisabete. O Padre não percebe a relação, até que Paulo explica que a irmã de quem fala é Elisabete (Ana Marta Contente).

Jorge está estupefacto com a novidade, pois não esperava que Fernando tivesse um filho de outra mulher. Jorge olha melhor para Fábio e começa a achá-lo parecido com Fernando. Fábio não gosta dos comentários de Jorge e tem vontade de lhe bater. Vuitton sugere que Jorge mostre a aldeia a Fábio, mas Jorge acha que Fábio o pode atrapalhar com as babes.

Fernando chora agarrado à perna de São e implora por perdão, mas ela mostra-se inflexível. Fernando diz que faz tudo o que ela quiser. São está prestes a ceder, mas mantém-se dura e pergunta se ele está mesmo disposto a fazer tudo.

O Padre está desesperado com os disparates de Paulo. Este acha que o Padre está em choque com a sua revelação, mas afinal está é farto de tanta parvoíce. O Padre diz de forma inequívoca que Tomé só lhe deu sangue e que isso não faz dele seu pai, nem de Elisabete sua irmã. O Padre exige ainda que Paulo deixe de andar de cadeira de rodas, pois era só para sair do hospital.

São dorme no sofá e fica estarrecida quando acorda e se depara com Fábio a fazer abdominais no meio da sala. São grita por Fernando e sai dali o mais rápido que pode.

Assim que Jorge chega, Aida (Ana Guiomar) pergunta-lhe logo se tem novidades da investigação. Jorge diz que não teve condições para trabalhar por causa do primo. Aida não percebe e acha que Vuitton está grávida, mas Jorge explica que foi um filho de Fernando que apareceu. Aida fica com pena de São.

Tomé está triste por Paulo ter ido embora lá de casa e Josefa não está a acreditar naquilo. Josefa lembra que Paulo é um inútil e não joga com o baralho todo, mas Tomé diz que ele até é fofo. Teixeira chega e Josefa pede-lhe para ajudar Tomé, pois está convencido que é pai de Paulo, depois de lhe ter doado sangue. Teixeira tenta perceber a história. Tomé diz que não precisa de ajuda.

São foi chamar Fernando ao quarto para ver o que se está a passar na sala. Fábio faz agora flexões e São pergunta a Fernando se acha aquilo normal. Fernando não vê mal nenhum e diz que Fábio está apenas a fazer desporto. Fábio desafia Fernando a juntar-se a ele e São fica em choque. Vuitton aparece e fica baralhada ao ver Fernando e Fábio fazerem flexões.

Aida tenta saber mais pormenores sobre a história de Fernando ter um filho fora do casamento e Jorge diz que foi azar, pois só pisou o risco uma vez e teve logo um filho. Aida diz que não importa as vezes que foram e que basta uma vez para ser muito mau. Ficam a debater sobre se é pior ser só uma vez ou várias.

Tomé (Pedro Teixeira) e Josefa (Rita Salema) estão mais furiosos um com o outro e discutem com mais convicção. Teixeira tenta acalmar os ânimos, mas eles quase não o deixam falar. O Padre pergunta o que se passa e fica feliz por perceber que Paulo seguiu os seus conselhos. Agora é Tomé que não se conforma por Paulo ter ido embora lá de casa e está triste por ter perdido um filho. Ficam todos boquiabertos.

Aurélio vai ter com Quina e ela diz que agora está ocupada a fazer uma lista para o farnel da excursão a Fátima. Aurélio não sabia da excursão, mas diz que gostava muito de participar e quer contribuir com sapateiras. Quina não consegue evitar de se rir.

Fernando já contou a Albino e Tomé que tem mais um filho. Eles ficam surpreendidos e querem saber melhor que história é aquela. Fernando conta que se envolveu com Gracinda e ela garante que Fábio é seu filho. Fernando prossegue com a sua história, perante Tomé e Albino que o olham estupefactos.

Fernando diz que era muito diferente quando chegou a França e só queria ganhar dinheiro para se poder casar com São. Fernando conta que conheceu Jean Pierre que andava de bicicleta e o queria levar para a volta à França. Quando deu por ele estava metido no dopping. Albino e Tomé estão muito surpreendidos.