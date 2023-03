Paulo confronta Sílvia: «Podes explicar-me isto?»

Há 1h e 8min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) e Paulo (Bruno Madeira) encontram-se e falam dos preparativos do casamento. Paulo decide confrontá-la por ter uma ligação especial com Simão (Pedro Sousa), mas ela desvaloriza por ser assim com todos os pais. Nisto, Paulo mostra a fotografia dela vestida de noiva com Simão.