Paulo é filho de Tomé?

Florinda está confusa com a visita de Lenita e não sabe muito bem como agir. Lenita observa a casa atentamente e diz que veio pedir-lhe ajuda. Lenita constata que Albino não está e diz que ele deve passar muito tempo fora. Florinda revela que já foi pior e que agora está muito mais presente. Florinda conta que estão muito mais próximos e até vão casar. Lenita tenta mostrar-se feliz, mas não consegue.

Albino (Pedro Alves) conta a Fernando (Manuel Marques) que não consegue parar de pensar em Lenita e Fernando fica em choque.

Fernando percebe que aquilo está mesmo a bater-lhe forte e pergunta se só pensa nela ou se já se passou alguma coisa. Albino diz que só pensa nela e Fernando diz-lhe que tem de parar de pensar, mas Albino não sabe como. Albino continua a andar de um lado para o outro e a queixar-se que não consegue parar de pensar em Lenita. Fernando diz que ele não pode continuar assim e aconselha-o a comprar um livro bem grosso, pois enquanto o lê, não pensa em mais nada. Albino fica incrédulo com a sugestão.

Glória (Catarina Avelar) fica ofendida pela forma como o Padre (Carlos M. Cunha) falou com ela. Ele explica que não a tratou mal, apenas disse que Glória está sempre a criticar toda a gente. Glória diz que veio apenas esclarecer algumas questões sobre a viagem a Fátima.

Celeste (Margarida Antunes) conta que viu Tomé a empurrar a cadeira de rodas de Paulo e que ele ia a chamar pai a Tomé.

Manel está a organizar a correspondência para ir entregar. Abel estranha vê-lo de volta de tantas cartas e pergunta-lhe o que se passa. Manel explica que vai substituir Paulo, enquanto ele recupera. Abel acha que aquilo tem tudo para correr mal e avisa que se Manel extraviar alguma carta sua, vai fazer com que o despeçam.

Tomé e Aida chegam a casa com Paulo na cadeira de rodas. Eles vêm a discutir por agora terem aquele problema para resolver. Aida manda Tomé ter cuidado com os tapetes e desinfetar as rodas da cadeira. Paulo está emocionado por estar na casa da sua família e já fala como Tomé. Aida não tem capacidade para lidar com aquilo e pede a Tomé para resolver ele.

Florinda (Ana Brito e Cunha) encontra Albino (Pedro Alves) a ler um livro e fica muito espantada. Albino disfarça e diz que resolveu começar a ler, para se tornar mais culto e poder ensinar mais coisas a Bininha. Florinda fica impressionada com a atitude dele e deixa-o ler em paz, mas, entretanto, conta-lhe que Lenita (Sofia Grillo) esteve ali em casa e Albino fica muito perturbado.

Teixeira (Rui Melo) acabou de chegar ao consultório mas já percebeu que algo se passa com Elisabete (Ana Marta Contente). Ela conta que Paulo (Hélder Agapito) agora meteu na cabeça que é filho de Tomé (Pedro Teixeira), porque ele lhe doou sangue. Teixeira fica baralhado. Elisabete explica que ele acha que é filho dos seus pais e que a sua casa, agora também é dele. Elisabete implora a Teixeira para que a ajude e meta algum juízo na cabeça de Paulo.

Gracinda está na cabeleireira a pintar o cabelo e vai vendo as revistas antigas que estão por ali. Gracinda comenta que as revistas já são muito antigas e vê a data de uma para perceber o quão antiga é.

Gracinda continua pasmada a olhar para a revista e pergunta a Lili se sabia que aquele agora era um cantor famoso. Lili não faz ideia de quem Gracinda está a falar, mas pelos vistos Gracinda conhece-o bem e não imaginava que agora fosse famoso. Gracinda pede a Lili para lhe tirar a tinta do cabelo, pois tem de sair já.

Gracinda chega a casa e ralha com Fábio por estar sempre a jogar consola. Gracinda mostra-lhe a revista com a foto da dupla sertaneja e diz-lhe que pelos vistos o pai dele é famoso. Fábio fica boquiaberto.

Paulo olha para tudo e vai mexendo em todos os objetos, como que se familiarizando com a casa. Tomé senta-se junto dele e tenta chamá-lo à razão. Tomé diz que aquilo foi muito engraçado, mas já chega e está na hora de Paulo voltar para casa de Corcovada. Paulo prefere estar na casa da sua família e pede ao pai um álbum de fotografias de família para poder acrescentar fotos suas.

Fábio (Isaac Alfaiate) ainda está baralhado com o que a mãe lhe disse, sobre o seu pai ser um cantor famoso, mas depressa conclui que é capaz de ter dinheiro. Gracinda acha o mesmo e diz que está na hora de Fábio ir ter com o pai, pois da parte dela fechou a torneira.