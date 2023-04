Paulo é rude com Angelina: «Isso vai ter de parar e é agora!»

Há 1h e 1min

Em «Queridos Papás», Paulo (Bruno Madeira) reclama com Angelina (Marisa Cruz) por Sílvia (Sara Prata) ter passado a noite fora e avisa que sabe de todos os casos de Simão com as vizinhas, Angelina tenta acalmá-lo quando Sílvia aparece.