Há 27 min

Na última cerimónia da Ex-periência, Sílvia e Paulo fazem um balanço do programa e da história de amor que os une. «Eu sabia que ia ser criticado, mas recuperar a Sílvia tem muito mais valor do que o que as pessoas vão pensar», afirma Paulo. «Não fales dos outros quando não sabes o que vai te acontecer a ti», declara Sílvia.