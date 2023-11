Há 1h e 58min

Em «Queridos Papás», Paulo (Bruno Madeira) conta irritado a Graça (São José Correia) que ficou sob suspeita de mandado atear o fogo à Madgi por o homem que contratou ter sido apanhado com o contacto dele no telemóvel, dizendo que Simão (Pedro Sousa) já o tinha posto como suspeito do incêndio. Graça diz irritada que Simão está sempre a estragar-lhes os planos.