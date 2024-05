Paulo revela à mulher que é homosexual e Antónia exige 'direitos': «Não concordo ser trocada por um homem»

Hoje às 15:31

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Casamento desfeito, sócios à parte». Recebemos em estúdio o casal Antónia Mendonça e Paulo Mendonça. Paulo e Antónia estão casados há 16 anos e têm dois filhos menores. Em 2024, Paulo fez uma revelação a Antónia e terminaram o casamento. Antónia está agora preocupada com a divisão de bens, afinal é gestora da fábrica de Paulo desde os 24 anos. Ouvimos ambas as partes e ficamos a par dessa mesma revelação que colocou um ponto final no casamento.