Paulo tenta violar Sílvia: «Tu, hoje, vais dormir comigo!»

Há 2h e 13min

Em «Queridos Papás», Paulo (Bruno Madeira) diz autoritário a Sílvia (Sara Prata) que as regras do jogo mudaram e querer que ela passe a noite com ele. Sílvia dá-lhe uma joelhada, furiosa, ameaçando contar os planos dele de destruir a Madgi à polícia. Paulo sorri, dizendo que ela não tem provas de nada. Paulo esboça ar satisfeito por Graça (São José Correia) já ter a procuração, disfarçando para Sílvia não perceber, mas esta fica desconfiada.