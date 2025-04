Pede indemnização de 10 mil euros após vizinha fazer isto

Há 2h e 2min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia mostra como viver em comunidade significa que as ações de uns terão impacto na vida de todos. Quem não cumpre regras, põe em causa o equilíbrio e os laços de confiança. Anabela e Carmina moram no mesmo prédio, recentemente identificaram problemas severos de humidade nas respetivas frações, que segundo ambas são consequência da falta de manutenção do edifício. Acontece que o problema reside na falta de verbas na conta do condomínio para avançar com as obras necessárias.