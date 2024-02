Pedro Bianchi Prata regressa a casa após conquista na Arábia

Há 3h e 52min

No «Dois às 10», falamos do regresso de Pedro Bianchi Prata, companheiro de Maria Botelho Moniz, do Mundial de Bajas, onde conquistou o primeiro lugar da Classe e o quinto da geral.

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata encantaram os seguidores do Instagram, depois de algumas fotografias amorosas do momento, com o pequeno Vicente... vestido de piloto!

Recorde que a nossa Maria Botelho Moniz esteve presente no aniversário «Dois às 10». Contou-nos tudo sobre o pequeno Vicente e como foram as últimas semanas no papel de mãe, naquela que foi a sua primeira entrevista após o nascimento do filho. Ao falar do parto, contou que ela e Pedro Bianchi Prata passaram por um momento complicado: «Apanhámos ali um grande susto (...) Teve de ser levado». Perceba tudo:

Acompanhámos bem de perto a gravidez de Maria Botelho Moniz e agora, acompanhamos à distância as primeiras semanas de vida do pequeno Vicente. Foi no Instagram que Maria partilhou um vídeo adorável de Pedro Bianchi Prata com Vicente, depois de terem regressado a casa. Estão neste momento, a viver numa bolha de amor: "A vida deu certo".

Recorde que Pedro Bianchi Prata esteve no Dois às 10, para nos contar tudo sobre a sua mais recente conquista: Foi campeão do mundo de bajas pelo quarto ano consecutivo! Contou tudo sobre esta conquista e como não podia deixar de ser, revelou como tem sido a gravidez, agora que a nossa Maria está em casa. Não podia ir embora sem uma surpresa! Maria Botelho Moniz deixou uma mensagem muito especial, em que se declara ao pai do filho e expressa toda a sua felicidade e gratidão, pelo que está a viver com Pedro: «parabéns meu amor». Veja esse momento tão especial aqui:

Veja aqui a última conversa entre Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, antes do nascimento de Vicente na íntegra:

Surpreendente! Antes de terem uma relação, Pedro Bianchi Prata foi entrevistado por Maria Botelho Moniz: «Lancei-lhe o desafio de fazer uma aula». Saiba tudo.

Recorde o dia em que Maria Botelho Moniz anunciou a gravidez e deixou Cláudio Ramos emocionado!

Veja como foi a última conversa de Maria Botelho Moniz com Cláudio Ramos, antes de ser mãe.