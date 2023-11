Há 1h e 49min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Pedro Bianchi Prata, piloto e companheiro da apresentadora Maria Botelho Moniz. O nosso convidado fala-nos do facto de ter ficado famoso após começar a namorar com a apresentadora de televisão. O piloto fala-nos da falta de projeção do desporto que pratica, comparativamente ao futebol.