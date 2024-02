Pedro Cabral Medeiros recorda infância dura: «Aos 11 anos, criei o meu primeiro ginásio com pesos de cimento»

Há 1h e 17min

No «Goucha», recebemos Pedro Cabral Medeiros, o personal trainer de várias figuras públicas. O nosso convidado, que teve uma infância dura e pobre, fala-nos do seu pai com grande admiração e explica que foi a partir daí que começou o seu fascínio pelo trabalhar do corpo. O treinador dos famosos recorda a altura em que criou o seu primeiro ginásio, com pesos de cimento, ao mesmo tempo que trabalhava no campo.