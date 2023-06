Pedro caiu e ficou encarcerado no camião: «Quando acordei do coma, deparei-me com os meus dedos cortados»

Há 47 min

No «Goucha», conhecemos a história de Pedro Lobo que há 12 anos trava uma batalha judicial contra a Brisa. Em 2009 era motorista de camião quando um furo no pneu originou um despiste e caiu da ponte de Santarém numa altura de 25 metros. Pedro, sobreviveu por milagre e voltou a andar três anos depois, contra todas as expetativas dos médicos.