Há 1h e 25min

No «Dois às 10», Pedro Chagas Freitas fala da dor do luto, o escritor perdeu o pai Emanuel Freitas em março deste ano e conta que a dor não tem nada de romântico. Pedro Chagas Freitas afirma que o filho é inspirador, Benjamim sofre de uma doença rara e crónica. O escritor fala da dor profunda que sentiu com o diagnóstico do filho.