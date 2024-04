Pedro Chagas Freitas sobre o luto: «A felicidade nunca vai ser plena a partir de agora!»

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Emanuel Freitas, nascido em dezembro de 1949, em Nespereira, uma freguesia de Guimarães. Por lá cresceu, estudou e se apaixonou foi Zeferina Chagas quem lhe roubou o coração. Começaram a namorar ainda antes de ele ir para a Guerra do Ultramar e quando ele regressou casaram. No ventre, já Zeferina carregava a primeira filha Elsa. Que, cinco anos depois, ganhou um irmão: Pedro Chagas Freitas. Emanuel Freitas partiu em março deste ano. Pedro Chagas Freitas fala da dor do luto.