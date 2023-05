Pedro descobre a cilada que Tibério montou

Há 14 min

Em «Para Sempre», Pedro (Diogo Morgado), Eva (Matilde Reymão) e Raquel (Laura Galvão) tentam perceber se a chamada com a localização de Melissa foi uma armadilha. Um carro igual ao de Pedro chega ao local, polícias e inspetores rodeiam o carro com as armas. Um homem e uma mulher dizem que o GPS se enganou e estão assustados com o aparato. Os polícias estão confusos. Pedro diz que desconfiou que Tibério estava a preparar uma armadilha e foi ele a sequestrar Melissa. Antónia (Marina Mota) aparece e devolve o dinheiro a Pedro.