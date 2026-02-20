Pedro Jorge expõe mensagem que recebeu Marisa Susana que não gostou

Há 1h e 49min

No “Parabéns, TVI”, recebemos Pedro Jorge, vencedor da nona edição do “Secret Story”. A poucos dias da estreia de uma nova temporada, conversamos com ele sobre como a experiência dentro da casa mudou a sua vida, os desafios que enfrentou e os projetos que surgiram desde então. Pedro partilha ainda momentos emocionantes da sua trajetória, mostrando como as oportunidades transformaram a sua rotina e a forma como encara o futuro.