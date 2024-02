Pedro Sousa mostra-se insatisfeito consigo mesmo: «Tento fugir de mim»

Há 2h e 54min

No «Goucha», o ator Pedro Sousa explica-nos o porquê de se sentir insatisfeito consigo mesmo e da maneira que se sente, assim que acaba de gravar um projeto e despir de uma personagem. O nosso convidado revela que se sente «seco» quando se despede de uma personagem, e que é por isso que talvez viaje muito, para «fugir de si próprio». Ouça as declarações fortes do ator que dá vida a 'Simão' em 'Queridos Papás': «Tenho-me sentido insatisfeito regularmente».