Pedro Teixeira: «Parece que saíram de um filme de terror»

Há 2h e 14min

Em «Congela», o programa continua a surpreender os espectadores com desafios que misturam humor e intensidade, e o último episódio não foi exceção. Francisco Monteiro, Jorge Guerreiro e Rodrigo Paganelli enfrentaram uma prova que lhes exigiu uma grande dose de coragem e, claro, de resistência. No desafio, os três concorrentes foram literalmente cobertos de ketchup, mostarda e maionese, terminando a prova irreconhecíveis e num estado caótico. A reação de Pedro Teixeira, apresentador do programa, resumiu o que todos os presentes sentiram: «Parece que saíram de um filme de terror».