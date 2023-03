Há 36 min

Em «Festa é Festa», estão os três a suspeitar de Peixoto (Vítor Emanuel). Bino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) perguntam a Fernando (Manuel Marques) quando é que foi a última vez que Peixoto esteve em casa dele. Fernando fica pensativo e lembra-se que Peixoto esteve lá em casa a arranjar as janelas, mais ou menos no dia em que o dinheiro desapareceu. Já ninguém tem dúvidas de que foi Peixoto que ficou com o dinheiro.