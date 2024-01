Peixoto fica em choque com mudança de visual de Valquíria!

Há 3h e 46min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) acorda no sofá e percebe que estava a sonhar, ainda assim ficou assarapantado e não sabe no que acreditar. A campainha toca e ele vai abrir. Peixoto fica incrédulo ao ver Valquíria (Maria Sampaio) de cabelo esticado e com roupas muito discretas.